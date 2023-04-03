Karse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Karse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.