Karse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karse 18 Mart 2005 tarihinde Vila do Conde şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Karseladze şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karse Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karse, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karse'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Karse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Karse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karse şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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