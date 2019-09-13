Karşı şeride geçen kamyon, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'de, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyon, hafif ticari araca çarptı, 1 hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Nuri Koçak yönetimindeki 20 ZY 014 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Ahmet Selçuk Demir'in kullandığı 06 BJG 670 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücü Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Koçak ve yanındaki İbrahim Başaran, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in cesedi ise savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Denizli-Antalya Karayolu'nda araç trafiğinde yoğunluk oluştu.

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DHA