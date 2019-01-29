Karşı yola geçen otomobil faciaya neden oluyordu

Kırıkkale-Kırşehir karayolunda seyir halindeki bir otomobil, karşı yoldan gelen hafif ticari araca çarpması sonucu takla atarak su kanalına düştü. Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında karşı yoldan gelen Ahmet Şimşek'in kullandığı 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil su kanalına düştü. Hurdaya dönen araçların içindeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Sürücüler ile birlikte A.U. ve M.M. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA