Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, yolun yarısında süratle gelen otomobili görünce ne yapacağının bilemeyip olduğu yerde dondu, kaldı. Kadına çarpıp onu 1 metre ileriye fırlatan sürücü ise durumu hemen 112 ekiplerine haber erdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde yaşanan olayda hızla gelen aracı fark etmeyen R.A isimli bir kadın yolu karşısına geçemeden kazaya kurban gitti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken sürücünün çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!
Babalarından çocuklarına vinç ile salıncak eğlencesi!
Arızayı gidermek için çıktı! Arayanlar direğin üstünde kararmış cesedini buldu
Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı
07 Ekim 2020 Çarşamba 12:23
Benzer Videolar