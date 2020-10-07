  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı

Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, yolun yarısında süratle gelen otomobili görünce ne yapacağının bilemeyip olduğu yerde dondu, kaldı. Kadına çarpıp onu 1 metre ileriye fırlatan sürücü ise durumu hemen 112 ekiplerine haber erdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde yaşanan olayda hızla gelen aracı fark etmeyen R.A isimli bir kadın yolu karşısına geçemeden kazaya kurban gitti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken sürücünün çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!

Babalarından çocuklarına vinç ile salıncak eğlencesi!Babalarından çocuklarına vinç ile salıncak eğlencesi!

Arızayı gidermek için çıktı! Arayanlar direğin üstünde kararmış cesedini bulduArızayı gidermek için çıktı! Arayanlar direğin üstünde kararmış cesedini buldu

Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardıŞanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı

 

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:23
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı
Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı
Arızayı gidermek için çıktı! Arayanlar direğin üstünde kararmış cesedini buldu
Arızayı gidermek için çıktı! Arayanlar direğin üstünde kararmış cesedini buldu
Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı
Şanlıurfa'dan vahşet görüntüleri! Karısını zincirle dövüp tırnaklarını kopardı
Annesine çarpan sürücüye tekme tokatlı saldırı! Vatandaşlar zapt edemedi
Annesine çarpan sürücüye tekme tokatlı saldırı! Vatandaşlar zapt edemedi
Çocuğunun canlı derste olduğunu fark etmeyen anne odaya çıplak girdi!
Çocuğunun canlı derste olduğunu fark etmeyen anne odaya çıplak girdi!
Sirkteki ayı dehşet saçtı! Terbiyecisinin vücudunu paramparça etti
Sirkteki ayı dehşet saçtı! Terbiyecisinin vücudunu paramparça etti
Dolandırılmak üzere olan muhtar, küfrü yiyince gerçeği anladı!
Dolandırılmak üzere olan muhtar, küfrü yiyince gerçeği anladı!
Esra Erol'da skandal olay! Evli adam, sevgilisini babasıyla evlendirdi
Esra Erol'da skandal olay! Evli adam, sevgilisini babasıyla evlendirdi
Tekirdağ'da şok ölüm! Cami önünde sırtında bıçak bulunan bir ceset bulundu
Tekirdağ'da şok ölüm! Cami önünde sırtında bıçak bulunan bir ceset bulundu
Motosikletli gençlerin maskeli ve kasksız tehlikeli yolculuğu kamerada!
Motosikletli gençlerin maskeli ve kasksız tehlikeli yolculuğu kamerada!