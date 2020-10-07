Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, yolun yarısında süratle gelen otomobili görünce ne yapacağının bilemeyip olduğu yerde dondu, kaldı. Kadına çarpıp onu 1 metre ileriye fırlatan sürücü ise durumu hemen 112 ekiplerine haber erdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.