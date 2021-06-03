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  3. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü. Alınan bilgiye göre, Suşehri yönüne giden A.C. idaresindeki 34 PHV 58 otomobil, Şebinkarahisar ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Zafer Ceylan'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ceylan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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