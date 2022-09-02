Karşılaştığı aslandan kaçmak yerine mücadele etmeyi tercih etti! Saatler sonra aslanı öldürdü, yaralı kolu karton ile sarıldı!

Uganda'da bir köyde, aslanla karşı karşıya gelen adamın uzun süren mücadelesinden sonra tonlarca kiloluk aslana karşı aldığı zafer büyük ses getirdi. Bir anda karşısına çıkan aslana karşı yoğun mücadele vererek saatler boyunca boğuşma yaşayan adam en sonunda aslanı öldürdü. O görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

KORKUP KAÇMAK YERİNE MÜCADELEYİ SEÇTİ

Afrika ülkesi Uganda'nın CMS lganga bölgesindeki bir köyde, ormanın yakınlarındaki evinde yaşayan bir köylünün evinden çıkar çıkmaz aslan ile karşılaşması sonrası korkup kaçmak yerine aslan ile dövüşmeyi seçmesi uzun süren bir mücadeleye neden oldu. Saatlerce süren mücadelenin ardından köylü adam aslanı boğarak öldürmeyi başardı.

YARALI KOLU KARTON İLE SARILDI

Aslanın boğuşma esnasında adama attığı pençe koluna başında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalara neden olurken, yaralı adamın kanayan koluna karton sarılması dikkat çekti. Ormanın içinde kalan aslanın cansız bedeni ise köylüler tarafından görüntülendi.