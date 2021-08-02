Karşılıksız çek adedi Temmuz'da düştü

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Temmuz ayında yıllık bazda düşüş gösterdi.Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 8 bin 813 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 5 bin 43 adet olmuştu.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 1 milyar 922,4 milyon TL'den 786,4 milyon TL geriledi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 61 bin 503adetten 716 bin 45 adede, tutarı 79,3 milyar TL'den 61,66 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 14 bin 706 adetten 694 bin 755adede, tutarı 74,31 milyar TL'den 58,94 milyar TL'ye indi.