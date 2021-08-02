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Karşılıksız çek adedi Temmuz'da düştü

Bankalararası Takas Odalarına ortaya koyulup karşılıksız kalan çek adedi Temmuz ayında yıllık bazda düşüş yaşadı. Merkez Bankasından gelen verilere göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 8 bin 813 adet oldu.

Karşılıksız çek adedi Temmuz'da düştü

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Temmuz ayında yıllık bazda düşüş gösterdi.Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 8 bin 813 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 5 bin 43 adet olmuştu.

Karşılıksız çek adedi Temmuz'da düştü

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 1 milyar 922,4 milyon TL'den 786,4 milyon TL geriledi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 61 bin 503adetten 716 bin 45 adede, tutarı 79,3 milyar TL'den 61,66 milyar TL'ye geldi.

Karşılıksız çek adedi Temmuz'da düştü

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 14 bin 706 adetten 694 bin 755adede, tutarı 74,31 milyar TL'den 58,94 milyar TL'ye indi.

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