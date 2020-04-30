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Kars'ın Akyayla köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması...

Kars'ın Akyayla köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyayla köyünde 13 Mart'ta karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün itibarıyla köyde uygulanan karantinanın koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: AA




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