Kars’ın köylerindeki çocuklara mont ve bot gönderdiler

Sevinç Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği'nin (SEVDER) başlattığı ve bazı okul öğrencilerinin de katkıda bulunduğu kampanyada toplanan mont ve botlar Kars'ın köylerinde yaşayan çocuklara gönderildi.

SEVDER Başkanı Sevinç Bozkurt, kampanya ile toplanan mont, bot ve oyuncakları kolilere yerleştirdiklerini belirterek ikinci kez köy okullarına yardımları göndereceklerini belirterek bu tür etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi. Kars'ın köy okullarına gönderilmek üzere kampanya başlattıklarını hatırlatan Bozkurt, "Bu kampanyamızda bizi yalnız bırakmayıp bizden desteklerini esirgemeyen Atatürk Lisesi Müdürü Yakup Tutkun, müdür yardımcısı Hilal Doğanses, danışman öğretmeni Birtan Pekgüç, Şehit Mehmet Taş ilköğretim okulu müdiresi Ayşegül Akdemir, müdür yardımcısı Fahri Çakmak, anasınıfı öğretmeni Eylem Yeşildal, Gazi Meslek Lisesi öğretmenlerimize, emeği geçen tüm velilerimize, öğrencilerimize, Eskişehir Sultanlar Ekibi Kültür Derneği başkanı Sultan Sarı ve yönetimine tüm üyelerine hayırseverlerimiz Emine Erpek ve Özlem Moran'a ve tüm emeği geçen hayırseverlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA