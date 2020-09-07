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Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler...

Doğu Anadolu'da bulunan Kars'ın, başlıca geçim kaynaklarından birisi büyükbaş hayvancılığıdır. Bu konuda ülkenin en gelişmiş şehirlerinden birisi olan Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler...

Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler...

Doğu Anadolu'nun en gelişmiş şehirlerinden olan Kars, hayvancılık konusunda da Türkiye'nin ileri gelen illerinden birisi. Dolayısıyla birçok et yemeği bulunan Kars'ta en ünlü ve meşhur yiyeceklerde et ile yapılıyor. Kars mutfağını incelediğimiz haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

KARS'IN NEYİ MEŞHUR? KARS'TA NE YENİR?

Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler...

Hörre Çorbası

Yörenin en çok tercih edilen çorbalarından olan Hörre Çorbası, un, tereyağı ve salça ile hazırlanıyor. İsteğe göre baharatlarla da lezzetlendirilebilen, kış aylarında içleri ısıtacak Kars’ın yöresel çorbalarından biri.

Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler...

Kars Kazı Pilavı

Kars'ın en meşhur eti olan Kaz etinin suyu ile yapılan Kars Kazı Pilavı, şehrin en lezzetli yiyeceği.Kaz etinin suyuyla pişirildikten sonra üzerine konulan etle servis edilen bu pilav lezzetli olduğu kadar sağlıklı da.

Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler...

Haşıl

Özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilen Haşıl, buğday ve bulgurla yapılmaktadır. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ile servis edilen bu yemek oldukça lezzetli ve besleyici.

Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler...

Kars Böreği

Et yemekleriyle ünlü olan Kars'ın hamur işinde bir numarası Kars Böreği. Bu böreği diğer böreklerden ayıran en önemli şey Kars’ın meşhur gravyeri ile yapılıyor olması.

KARS'TA GEZİLECEK YERLER

Kars Kalesi

Kars'ta bulunan eski bir tahkimattır. İç Kale adı altında da bilinir. 1153 yılında muhtemelen Bagratid Ermenileri tarafından yaptırılmıştır. Kenti çevreleyen dış duvarlar 12. yüzyılda inşa edilmiştir.

Kars'ın neyi meşhur? Kars'ta ne yenir? Gezilecek yerler...

Kars Müzesi

Kars'ın en büyük müzesi. Birçok uygarlığa binlerce yıldan bu yana evsahipliği yapan Kars´ta ilk olarak 1959 yılında müze memurluğu kurulmuştur. 

Kümbet Cami

Kars Kalesi'nin güney eteğinde Kale İçi Mahallesi'nde yer alan Havariler Kilisesi şehirdeki Ermeni kiliselerinden birisi olup Bagratlı Krallığı döneminde Kral Abbas tarafından MS 932-937 yılları arasında yaptırılmıştır. Doğu'nun Ayasofyası olarak bilinir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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