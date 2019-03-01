Karşıyaka 2 - 0 Kırşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Karşıyaka, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Karşıyaka ve Kırşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Karşıyaka sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 24.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karşıyaka - Kırşehir Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.02.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Kırşehir Belediyespor 23 12 6 5 37 26 42 11 2 Esenler Erokspor 23 10 10 3 38 23 40 15 3 Altındağ Belediyespor 23 10 9 4 28 18 39 10 4 Kızılcabölükspor 23 10 8 5 48 28 38 20 5 Çatalcaspor 23 10 7 6 28 27 37 1 6 Düzcespor 23 10 6 7 26 20 36 6 7 Van BBSK 23 8 11 4 30 20 35 10 8 Sultanbeyli Belediyespor 23 8 8 7 25 25 32 0 9 Osmaniyespor FK 23 8 7 8 27 26 31 1 10 Yeni Orduspor 23 8 6 9 34 27 30 7 11 Karşıyaka 23 7 9 7 25 28 30 -3 12 Ofspor 23 7 8 8 23 26 29 -3 13 Elaziz Belediyespor 23 6 10 7 20 33 28 -13 14 Pazarspor 23 6 8 9 23 29 26 -6 15 Alibeyköyspor 23 6 6 11 26 32 24 -6 16 Adıyaman 1954 SK 23 5 8 10 23 35 23 -12 17 Kemerspor 2003 23 5 5 13 19 37 20 -18 18 Bergama Belediyespor 23 2 6 15 19 39 12 -20

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