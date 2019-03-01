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Karşıyaka 2 - 0 Kırşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Karşıyaka, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karşıyaka 2 - 0 Kırşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Karşıyaka, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Karşıyaka ve Kırşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 23. hafta maçında Karşıyaka sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 24.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karşıyaka - Kırşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.02.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Kırşehir Belediyespor23126537264211
2Esenler Erokspor231010338234015
3Altındağ Belediyespor23109428183910
4Kızılcabölükspor23108548283820
5Çatalcaspor2310762827371
6Düzcespor2310672620366
7Van BBSK23811430203510
8Sultanbeyli Belediyespor238872525320
9Osmaniyespor FK238782726311
10Yeni Orduspor238693427307
11Karşıyaka23797252830-3
12Ofspor23788232629-3
13Elaziz Belediyespor236107203328-13
14Pazarspor23689232926-6
15Alibeyköyspor236611263224-6
16Adıyaman 1954 SK235810233523-12
17Kemerspor 2003235513193720-18
18Bergama Belediyespor232615193912-20

Fikstür

23.02.2019Sultanbeyli Belediyespor1-0Osmaniyespor FK
24.02.2019Elaziz Belediyespor0-3Kızılcabölükspor
24.02.2019Van BBSK0-0Anadolu Bağcılar SK
24.02.2019Çatalcaspor1-0Bergama Belediyespor
24.02.2019Adıyaman 1954 SK2-2Ofspor
24.02.2019Yeni Orduspor2-3Pazarspor
24.02.2019Kemerspor 20030-1Erokspor
24.02.2019Karşıyaka2-0Kırşehir Belediyespor
24.02.2019Düzcespor1-0Alibeyköy

 

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