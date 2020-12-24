Karşıyaka-Altındağspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Alt liglerde heyecan devam ediyor. Misli.com 3. Lig 3. Grupta oynanacak olan Karşıyaka-Altındağspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ligde oynanacak bu karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Karşıyaka toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Altındağspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor. İzmir ekibi, çıktığı 13 maçta 28 puana ulaşarak 3. sırada yer aldı. Liderle arasında puan farkı olmayan Karşıyaka, averaj farkı nedeniyle sıralamada geride bulunuyor. Altındağspor ise 13 maçta 18 puana ulaşarak 9. sıraya yerleşti. İşte karşılaşmanın canlı izleme detayları...

KARŞIYAKA-ALTINDAĞSPOR CANLI İZLEME DETAYLARI

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte alt liglerde her hafta belirli takımların maçları canlı ve şifresiz olarak Misli.com'dan izlenebiliyor. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak olan bu mücadeleyi de Misli.com uygulamaları üzerinden izleyebilirsiniz.

Karşılaşmanın hakem ekibi, Murat Ercan, Recep Korkmaz ve Yunus Çiftçi şeklinde olacak.

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