Karşıyaka - Arhavispor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 3. Lig 3. Grupta heyecan erteleme maçıyla devam ediyor. Karşıyaka ve Arhavispor arasında oynanacak erteleme maçı, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Ligde 4. sırada bulunan İzmir ekibi Karşıyaka, 9 maçta 18 puan topladı. Arhavispor ise 7 maçta topladığı 4 puanla 15. sırada yerini aldı. Karşılaşma öncesi tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Karşıyaka - Arhavispor maçını canlı izleme linki...

KARŞIYAKA - ARHAVİSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 3. Lig 3. Grupta oynanacak Karşıyaka - Arhavispor maçını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı izlemek mümkün. Karşılaşma bugün, saat 13.00'de başlayacak. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Aytaç Geçgel yönetecek. Aytaç Geçgel'in yardımcılıklarını ise İsmail Semih İleri ve Göktuğ Hazar Erel üstlenecek.

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İLK 11'LER

Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Metin Peker, Burak Karapınar, Muhammet Öztekin, Mustafa Aşan, Özkan Duman, Namık Çelik, Anıl Çıracı, Doğukan İnci, Hakan Kuş

Arhavispor: Baran Güler, Emrah Çırak, Evren Horozal, Hakan Bozkurt, Hüseyin Terzi, Alperen Eskiçırak, Orhan Nahırcı, Tolga Şahin, Abdülkadir Özdemir, Furkan Özdemir, Uğur Güzelce