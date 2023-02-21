Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi, iş bıraktırdı

Karşıyaka Belediyesi işçileri, bir süredir devam eden maaş sorunları nedeniyle 1 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi.

YAYINLAMA
Google News
Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi, iş bıraktırdı

Karşıyaka belediyesi işçileri, uzun zamandır devam eden maaş sorunları dolayısıyla 1 saatlik iş bırakma eylemi düzenleyerek görevini belirli sürelerde icra etmeme kararı aldılar. İşçiler, “Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi ve Örnekköy Şantiye Tesislerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 1 saat işi durdurduk. Maaşlarımız ve geçmiş alacaklarımız ödenene kadar eylemlerimiz devam edecektir” dedi.

Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi, iş bıraktırdı

BELEDİYE BAŞKANI OLAY SONRASI TOPLANTI DÜZENLEDİ

Bunun üzerine önceki günlerde Disk'e bağlı Genel İş İzmir 8 No’lu Şubesinin yaptığı açıklamayla birlikte, Kent A.Ş. çalışanlarının yaşadığı problemlere yönelik dikkat çekilmişti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaşanan olay neticesinde çalışanlarla toplantı yaptığı bildirildi.

Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi, iş bıraktırdıKarşıyaka Belediyesinde maaş krizi, iş bıraktırdıKarşıyaka Belediyesinde maaş krizi, iş bıraktırdı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hastanede tedavi gören depremzedeler ziyaretetti
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hastanede tedavi gören depremzedeler ziyaretetti
Gıda malzemelerinin içinden çıkan merhamet dolu not, okuyanları duygulandırdı! "Yediğimiz yemek yattığımız yataktan utanır olduk"
Gıda malzemelerinin içinden çıkan merhamet dolu not, okuyanları duygulandırdı! "Yediğimiz yemek yattığımız yataktan utanır olduk"
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Son Haberler
Andrey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Totovytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Totovytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Totovytskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Totovytskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Akhatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Akhatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Akhatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Akhatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Depremde vefat eden vatandaşların mezarları yürek burktu!
Depremde vefat eden vatandaşların mezarları yürek burktu!
Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Ölü ve yaralılar var!
Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Ölü ve yaralılar var!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Altınova belediye zabıta ekipleri fırınları denetleyerek sağlık kurallarına uyulması yönünde uyarıldı
Altınova belediye zabıta ekipleri fırınları denetleyerek sağlık kurallarına uyulması yönünde uyarıldı
Eylemde polise tokat atan astsubaya 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi
Eylemde polise tokat atan astsubaya 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!