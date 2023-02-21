Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi, iş bıraktırdı

Karşıyaka belediyesi işçileri, uzun zamandır devam eden maaş sorunları dolayısıyla 1 saatlik iş bırakma eylemi düzenleyerek görevini belirli sürelerde icra etmeme kararı aldılar. İşçiler, “Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi ve Örnekköy Şantiye Tesislerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 1 saat işi durdurduk. Maaşlarımız ve geçmiş alacaklarımız ödenene kadar eylemlerimiz devam edecektir” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY SONRASI TOPLANTI DÜZENLEDİ

Bunun üzerine önceki günlerde Disk'e bağlı Genel İş İzmir 8 No’lu Şubesinin yaptığı açıklamayla birlikte, Kent A.Ş. çalışanlarının yaşadığı problemlere yönelik dikkat çekilmişti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaşanan olay neticesinde çalışanlarla toplantı yaptığı bildirildi.