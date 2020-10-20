Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. İkinci tur maçlarının başlayacağı Salı günü, günün en önemli maçı Karşıyaka - Bergama Belediyespor arasında oynanacak. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadele hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye Kupası 1. Tur'unda Manisaspor'u 1-0 eleyen Bergama Belediyespor, 2. Tur'da Karşıyaka ile karşılaşıyor. 3. Lig'de bulunan iki takımda, Türkiye Kupası'na oldukça önem veriyor. Peki, Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karşıyaka ile Bergama Belediyespor arasında oynanacak. İzmir'de oynanacak mücadele, İzmir Atatürk Stadı'nda başlayacak. Bu akşam saat 20.00'de karşılaşacak olan Karşıyaka ve Bergama Bld. galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadelede, Tayfun Sarı düdük çalacak. Tayfun Sarı'nın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Tolga Atasoy üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz sezonlarda Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı A Spor bu sezonda kupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak. Karşıyaka - Bergama Belediyespor maçı 20 Ekim Salı günü saat 20.00'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.