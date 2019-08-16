Karşıyaka camiası Dökel’e ağlıyor

Karşıyaka Spor Kulübü, eski yöneticilerinden Barbaros Dökel'in vefat haberiyle sarsıldı. Yeşil kırmızılılarda daha önce voleybol şube başkanlığı görevinde bulunan 59 yaşındaki iş adamı Dökel, Yalova yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olayda Barbaros Dökel ve kızının bulunduğu aracın bariyerlere çarpıp kaza yaptığı, yaralanmadan araçtan inen Dökel'e arkadan gelen başka bir aracın çarptığı öğrenildi. Karşıyaka, Dökel'in zamansız vefatı nedeniyle resmi internet sitesinden baş sağlığı mesajı yayınladı. Barbaros Dökel'in cenazesinin pazar günü toprağa verileceği öğrenildi.

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DHA