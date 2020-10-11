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Karşıyaka - Elazığ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 3. Lig 3. Grup heyecanı sürüyor. 4. hafta maçlarının oynandığı haftada Karşıyaka ile Elazığ karşılaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...

Karşıyaka - Elazığ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçları ile devam ediyor. Bu haftanın önemli maçlarından birisi de Karşıyaka ile Elazığ Karakoçan arasında oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadelenin detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz. 

Bu sezon ligde 3 maçtır kaybetmeyerek 7 puana ulaşan Karşıyaka, 3. sırada bulunuyor. Elazığ Karakoçan'da ligde 3 maçtır kaybetmiyor. 2 beraberlik 1 galibiyeti bulunan Elazığ ekibi, ligde 5 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki, Karşıyaka - Elazığ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

3. Lig 3. Grupta haftanın önemli maçı Karşıyaka ile Elazığ Karakoçan arasında oynanacak. İzmir Atatürk stadında oynanacak zorlu mücadele, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Erhan Kaya yönetecek. Erhan Kaya'nın yardımcılıklarını ise Muhammet Munir Dadı ve Feyzullah Çimen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte her hafta önemli maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden yayınlanıyor. Karşıyaka - Elazığ maçı da bugün saat 15.00'de Misli.com Android ve IOS uygulamalarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. 

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Onur Çelik
Spor Editörü


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