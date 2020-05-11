Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında 'örgüt propagandası'ndan soruşturma

İZMİR'de, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın, İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "DHKP-C terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan ve girdiği ölüm orucuna 323'üncü günde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Paylaşımları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Pehlivan hakkında, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Kaynak: DHA