Karşıyaka hayat buldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 3 maçtan yalnız 1 puan çıkarınca zirve hedeflediği sezonda kendisini düşme hattında bulan Karşıyaka, Mesut Toros'un yerine yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç yönetimindeki ilk karşılaşmada, 1877 Alemdağspor'u tek golle yenerken 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Alemdağ galibiyetiyle kazanamama psikolojisini atıp moral bulan yeşil-kırmızılı futbolcular, taraftarla arasındaki buzları da eritti. Karşıyakalı taraftarlar, maçın ardından sezonun ilk haftalarında tepki gösterdikleri Hakan başta olmak üzere tüm futbolcuları bağırlarına bastı. Kulübe 2.5 yıl sonra dönen Tolungüç yönetiminde ilk maçını kazanan Karşıyaka, grupta yarışa tutundu.

Bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu belirten Soner Tolungüç, "Bulunduğumuz yerden bir an önce üstlere çıkmamız gerekiyordu. Rakibe pozisyon vermemek için hatlar arasındaki mesafeyi kapattık. Rakip arkasına koşular yaparak Doğukan ve Hakan'a pozisyon yaratmaya çalıştık. İlk yarıda Alemdağ'ı yaklaştırmadık. Orta sahadan hücuma biraz daha destek olsa goller bulabilirdik. İkinci yarı baskıyı artırıp gol bulduk, ikiyi ve üçü atabilirdik. Galibiyet psikolojisiyle oyuncularımız biraz geri çekildi. Ancak önemli olan kazanmaktı. Performansımızı yükseltmemiz lazım. Bundan sonra daha çok çalışıp tırmanışımızı sürdüreceğiz" dedi. Maçtan sonra takımı kampta tutarak sabah rejenerasyon antrenmanına çıkaran Tolungüç, oyuncularına yarın izin verecek.

DOĞUKAN'DAN KAZANDIRAN KAFA

Karşıyaka'nın hücumda çok şey beklediği genç yıldız adayı Doğukan, Alemdağspor maçında takımına 3 puanı getiren golü atarken 6 maçlık suskunluğunu da bozdu. Son olarak geçen sezon 28 Nisan'da oynanan maçta Sultanbeyli Belediyespor'a gol atan Doğukan, Alemdağspor karşısında tabelayı değiştirip büyük sevinç yaşadı.

DHA