İşte spordan önce içilen kahvenin bilinmeyen faydaları!Zonguldak'ta eski sevgili vahşeti: 22 yaşındaki Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyorEfsane futbolcu Paolo Rossi hayatını kaybettiSon dakika |Devlet Bahçeli'den flaş karar: Korona aşısını yaptıracakÜmitcan Uygun ile fotoğraflar paylaşan genç bir kadının attığı tweetler gündem oldu!Sosyal medyada eşofman satan kadın erkek arkadaşını da müşterisine kaptırdı!Ümraniyespor - Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİÜnlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! Rolü için 12 kilo vermiştiÇarşambaspor - Altındağspor maçı CANLI İZLE LİNKİSGK'da büyük vurgun: Kendilerini organ nakli olmuş gibi gösterek 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattılar
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 3. Lig 3. Grupta haftanın canlı izlenebilecek maçları arasında Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor mücadelesi bulunuyor. Karşılaşmanın detayları ve canlı izleme linkleri haberimizde...

Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Bu sezon Misli.com sponsorluğunda geçen 3. Lig'de, günün maçı Karşıyaka ile İçel İdmanyurdu Spor arasında oynanacak. 3. Lig 3. Grupta mücadele eden iki takımın zorlu karşılaşması öncesi tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Bu sezon, ligde 12 maça çıkan İçel İdmanyurdu, bu maçlarda topladığı 25 puanla sıralamanın zirvesinde yer alıyor. Türk futbolunun köklü ekiplerinden Karşıyaka ise 11 maçta, 22 puana ulaşarak 4. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın detayları ve canlı izleme linkleri haberimizde...

KARŞIYAKA - İÇEL İDMANYURDU SPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor mücadelesi, bugün saat 13.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Şükrü Közcü'nün yardımcılıklarını ise Selman Timur ve Abdulkadir Yılmazoğlu üstlenecek. Futbolseverler, bu mücadeleyi Misli.com mobil uygulamaları üzerinden takip edebilecek. İşte Misli.com mobil uygulamalarından canlı maç izleme yolları...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT