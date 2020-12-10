Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Bu sezon Misli.com sponsorluğunda geçen 3. Lig'de, günün maçı Karşıyaka ile İçel İdmanyurdu Spor arasında oynanacak. 3. Lig 3. Grupta mücadele eden iki takımın zorlu karşılaşması öncesi tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Bu sezon, ligde 12 maça çıkan İçel İdmanyurdu, bu maçlarda topladığı 25 puanla sıralamanın zirvesinde yer alıyor. Türk futbolunun köklü ekiplerinden Karşıyaka ise 11 maçta, 22 puana ulaşarak 4. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın detayları ve canlı izleme linkleri haberimizde...

KARŞIYAKA - İÇEL İDMANYURDU SPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor mücadelesi, bugün saat 13.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Şükrü Közcü'nün yardımcılıklarını ise Selman Timur ve Abdulkadir Yılmazoğlu üstlenecek. Futbolseverler, bu mücadeleyi Misli.com mobil uygulamaları üzerinden takip edebilecek. İşte Misli.com mobil uygulamalarından canlı maç izleme yolları...

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