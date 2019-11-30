Karşıyaka ile Turgutluspor 17 yıl sonra rakip

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki play-off yarışında pazartesi günü Turgutluspor'u ağırlayacak Karşıyaka, rakibiyle 17 yıl sonra karşılaşacak.

İki takım son olarak 2001-2002 sezonunda Lig B 2'nci Kademe Grubu'nda 17 Nisan 2002'de rakip oldu. Turgutlu'da oynanan son maçı ev sahibi 2-0 kazandı. O tarihten sonra farklı liglerde ve farklı gruplarda yer alan Kaf-Kaf ve Kasaba'nın yolları ilk kez bu sezon yeniden kesişti. Grupta iç sahada üst üste 5 galibiyet alan, son 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, 24 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta evinde Kozanspor'u yenerek son veren Turgutluspor ise topladığı 23 puanla 5'inci durumda bulunuyor. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahada oynadığı 5 maçta rakiplerine hiç puan kaptırmayan Karşıyaka, yine kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Cüneyt Biçer yönetimindeki Turgutlu ise deplasmanda kazanıp seriyi yakalamayı hedefliyor.

Kaynak: DHA