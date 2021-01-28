Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

Alt liglerde heyecan sürüyor. Sezonun ikinci yarısına başlayan Misli.com 3. Lig 3. Grupta günün canlı yayınlanacak maçı Karşıyaka - Isparta 32 Spor olarak belirlendi. Karşılaşma öncesindeki detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ligde 16 maçın sonunda 29 puana ulaşan Karşıyaka, 4. sırada yer alıyor. Isparta 32 Spor ise 16 maçta 26 puan topladı ve 7. sırada bulunuyor.

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇI CANLI

Karşıyaka ile Isparta 32 Spor arasında oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı, Hakan Ergin yönetecek. Hakan Ergin'in yardımcılıklarını ise Ahmet Ulu ve Muhammet Oğuzhan Öztaş üstlenecek.

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İLK 11'LER

Karşıyaka: Erdoğan Açar, Harun Atalay, Metin Peker, Onur Kıntaş, Muhammet Öztekin, Mustafa Aşan, Namık Çelik, Anıl Çıracı, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Battal Demirbilek

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Kaan Dorak, Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Semih Üstün, Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır, Mustafa Diler, Kerem Pala, Emre Fırtına, Emir Kaan Gültekin