Karşıyaka kaptanına güveniyor

TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan, hırslı futbolu ve tecrübesiyle yeni sezonda da yeşil-kırmızılı takımın en kilit isimlerinden biri olacak. Karşıyaka'nın 1. Lig'de mücadele ettiği 2015-16 sezonunun ikinci yarısından bu yana yeşil-kırmızılı formayı taşıyan Mustafa, iki kez küme düşme acısı yaşamasına rağmen yuvada kalmayı tercih etti. Geçen sezon takımın 3. Lig'de Play-Off oynamasında önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu kendisine gelen teklifleri kabul etmeyerek sözleşmesini yeniledi.

Karşıyaka'nın kadrosundaki altyapıdan yetişmeyen tek oyuncu olan Mustafa Aşan, yeşil-kırmızılı ekibin en deneyimli ismi olarak dikkat çekiyor. Sahada pes etmeyen karakteriyle taraftarların gönlünde taht kuran usta kramponun takımdaki rolünün büyük olduğunu dile getiren teknik direktör Mesut Toros, "Temposunu hiç bozmuyor, idmanda da maçta da aynı. Çok özverili. Gençlerimiz onun profesyonelliğini örnek almalı. Karşıyaka'yı çok seviyor. Taraftarımız da mücadeleci ruhu nedeniyle Mustafa'yı seviyor" dedi.

DHA