Karşıyaka kaynıyor

GEÇEN sezon Play-Off oynadığı TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 2 maçtan tek puan çıkarabilen, Türkiye Kupası'nda da Muğlaspor'a penaltılarla yenilerek elenen Karşıyaka'da bir grup taraftarın teknik direktör Mesut Toros'a lig öncesi başlayan tepkisi sürerken, motivasyon düşüklüğü yaşayan takımda perde arkasındaki disiplin sıkıntıları da teknik heyeti yıpratıyor. Henüz geçen haftaya kadar yaklaşık 3 aydır yönetimi olmayan futbol şubeye başkan bulamayan yeşil-kırmızılılarda sezon öncesi sakatlık problemi yaşayan Doğukan'ın sakat olduğu dönemde hafta içi Çeşme'de bir gece kulübünden sabaha karşı paylaşım yapması teknik heyeti kızdırdı. Muğlaspor'la oynanan son kupa maçı öncesi maç sabahı aralarında Hakan gibi asların da olduğu bazı futbolcuların tesislerde sabah uyanamayıp kahvaltıya inmediği öğrenildi.

Oyuncuların sorumsuzluğuna kızan teknik direktör Toros'un uyanamayan isimlerden genç İlyas'ı maç kadrosuna almadığı belirtildi. Toros, maç sonrası cuma sabahı rejenerasyon antrenmanını iptal edip takıma kafalarını toplamaları için hafta sonu da izin verdi. Geçen sezonki birlik tablosu henüz sezon başlamadan bozulan Kaf-Kaf'ta sözleşmesi nisan ayında feshedilip kulüp bulamayan, sosyal medyada Mesut Toros'a ağır ithamlarda bulunan eski futbolculardan Battal, dün takım kaptanı Mustafa Aşan'la buluştukları fotoğrafı paylaştı. Geçen hafta Başkan Turgay Büyükkarcı'nın desteğiyle ayrılığın eşiğinden dönen Mesut Toros'un, iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nın B protokol tribününde ayakta izleyen Büyükkarcı'nın yanında Muğla sınavında kendisine tepki gösteren taraftarların da olmasına içerlediği de öğrenildi.

DHA