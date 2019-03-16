Karşıyaka - Ofspor: 1-0

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Yunus Doğan (xx), Hicri Yıldırım (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) – Anıl (xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (xx), Arif (xxx), Fatih (xx), Mustafa Aşan (xxx) (Dk. 83 Görkem), İlyas (xx) (Dk. 73 Mustafa Değirmenci xx), Burak (xx) (Dk. 90 Cihan), Hakan (xx)

OFSPOR: Angeler (xx) – Ömer Faruk (xx), Nevzat (xx), Erman (xx), Muhsin (x), Niyazi (x), Ziya (x), Ömürcan (x) (Dk. 58 Nizamettin x), Ahmet (x) (Dk. 46 Çağatay Enes x), Mehmet (x), Özgür (x) (Dk. 76 Yunus Emre x)

GOL: Dk. 32 Metin (Karşıyaka)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 27. hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Ofspor'u 1-0 mağlup ederek Play-Off iddiasını güçlendirdi. Bu galibiyetle 40 puana ulaşan Kaf-Kaf, maç fazlasıyla 6. sıraya yükselirken, konuk takım 35 puanda kaldı. Yeşil-kırmızılılar, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik almış oldu. Ev sahibi ekibin golünü 32. dakikada Metin attı.

27. dakikada konuk ekip atağında sol kanattan Nevzat'ın uzun pasında arka direkte topla buluşan Özgür'ün vuruşunda kaleci Erdoğan'ı geçen top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Karşıyaka golü buldu. Sağdan Arif'in ortasında arka direkte iyi yükselen Metin'in uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

45+2. dakikada yeşil-kırmızılılarda İlyas sağdan kesti, bomboş pozisyondaki Hakan'ın kafa şutunda top kalecinin kucağında kaldı. İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada sağdan Mustafa Aşan'ın ortasında arka direkte boş pozisyondaki Burak'ın vuruşunda savunmada Erman topu son anda çizgiden çıkardı.

78. dakikada sağdan Ofspor ceza sahasına giren Onur'un yerden uzak köşeye plasesinde meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı gitti.

85. dakikada Ofspor'un sağdan kazandığı serbest vuruşta Nevzat kaleyi düşündü, kaleci Erdoğan son anda topu kornere tokatladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karşıyaka maçı 1-0 kazandı.

DHA