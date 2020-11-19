Misli.com 3. Lig 3. Grupta heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarının oynanacağı Perşembe gününde, günün en dikkat çekici maçı Karşıyaka ile Somaspor arasında oynanacak. Liderlik için mücadele edecek iki takımın mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde verdik. Bu ligde Karşıyaka evinde 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Somaspor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Ev sahibi Karşıyaka, 18 puanla 2. sırada bulunurken Somaspor, 20 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Peki, Karşıyaka - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

KARŞIYAKA - SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 3. Lig 3. Grupta oynanacak olan Karşıyaka - Somaspor maçı, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Doğu Yılmaz olacak. Doğu Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Bülent Korkmaz ve Erdem Tanış üstlenecek. Liderlik için karşılaşacak olan iki takımın mücadelesi, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Karşıyaka - Somaspor arasında oynanacak Misli.com 3. Lig 3. Grup maçının Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.