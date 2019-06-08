Karşıyaka'da 2 dosya kaldı

Karşıyaka'da son 1,5 yılda 6 eski yabancı futbolcunun FIFA'lık olan borçlarını temizleyen yönetimin önünde puan silme ve küme düşürme tehlikelerini tamamen bertaraf etmek için yalnız 2 dosya kaldı. Ocak 2018'de göreve geldikten sonra kulüpte geçmiş sezonlarda sabun köpüğü gibi parlayıp giden eski yabancılara olan borçları kendi içinden yarattığı kaynak, Mesut Sancak'ın katkısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tek tek kapatan yönetim, Kaf-Kaf'ı büyük FIFA tehdidinden kurtardı. Eski yabancılardan Shukurov'a pazarlıkla 205 bin dolar, Juninho'ya 220 bin dolar, Ofoedu'ya 59 bin dolar, Kovalchuk'a 155 bin euro, Banahene'ye 40 bin euro ödedikten sonra son olarak 2015-16 sezonunda 14 maçta 1 gol atabilen Fall'un 172 bin euro alacağını kapatan Karşıyaka, FIFA'nın kestiği 30 puan silme cezası ve amatör lige düşürülme yaptırımının önüne geçti.

FIFA önünde düze çıkmaya çok yaklaşan yeşil-kırmızılılarda, yine 2015-16'da görev yapan stoper Igor Duric'in 160 bin euro tutarındaki alacak dosyası FIFA Oyuncular Komitesi'nde görüşülüyor. Duric'in alacağının önümüzdeki aylarda karara bağlanma ihtimali yüksek. Yine aynı dönemden Josip Kvesic ise ilk başvuruyu Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na yapıp kulübe transfer yasağı getirdikten sonra sonuç alamayınca 13 Mayıs'ta FIFA'nın yolunu tuttu. Kvesic'in 68 bin euro alacak isteği de FIFA'da görüşülüp karara bağlanacak. Kaf-Kaf, bu alacakları da kapatırsa 12 puanının silinmesinin önüne geçecek. Eski yabancılardan Tisdell ve Diarra ise FIFA tehdidi oluşturmuyor. Kaf-Kaf'ta daha önce Mutlu Altuğ'un başkanlığı döneminde Eylül 2017'de Banahene'nin alacağı yüzünden takımın 3 puanı silinmiş, Ofoedu'nun alacağı nedeniyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı alınmıştı. Aynı dönemde Kahe ve Okan Şahingöz dosyalarından 12 puanın silinmesine ise taraftar kampanya düzenleyip engel oldu.

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DHA