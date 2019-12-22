Karşıyaka'da 3 isim yolcu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarı maratonu öncesi Antalya Lara'da 9 günlüğüne kampa giren Karşıyaka'da 3 futbolcu kampa götürülmedi.

Ege temsilcisi, Burak, Mahir ve Efe Eryener'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 4'ü ilk 11'de 9 maçta oynayan 20 yaşındaki Burak, bu sezon yalnız Türkiye Kupası'nda 1 kez şans buldu. 22 yaşındaki Mahir, geçen yıl 8 lig maçında süre alıp bu sezon oynamadı. Efe ise henüz profesyonel maçta forma giymedi.

Kampa altyapıdan futbolcular da götüren Karşıyaka'da sakatlığı süren İlyas kadroya dahil edilmedi. Geçen sezon sonunda yeni sözleşme önerilmeyen, bir kulüple anlaşmadıktan sonra geçtiğimiz aylarda takıma dönüp Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde antrenmanlara başlayan Onur Kıntaş da kafileyle Antalya'ya gitti. Onur'un lisansı ara transfer döneminde çıkarılacak. Taraftarların takıma dönmesini istedikleri geçen sezon kadrodan elenen Battal'ın durumu ise belirsiz.

Kaynak: DHA