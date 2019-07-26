Karşıyaka'da gözler Özgür'de

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon attığı 6 golle takımına önemli katkı sağlayan sol kanat Özgür Güler, yeni sezonda da yeşil-kırmızlı takımın en önemli kozlarından biri olacak. Atttığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan Kuş'tan sonra Doğukan'la birlikte 6'şar gol kaydeden Özgür, antrenmanlardaki performansıyla teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Teknik direktör Mesut Toros'un sol bekte görev alırken, sol kanada monte ettiği 21 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da kendisine güvenenleri mahcup etmemek için elinden geleni yapacağını dile getirdi. Öte yandan Kaf-Kaf, Afyon kampındaki ilk hazırlık maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Türkmenistan ekibi Şagadam'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızlılarda tedavisi süren kaleci Berke dışında eksik yok.

DHA