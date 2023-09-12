Karşıyaka’da keyifler yerinde

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezonun ilk haftasında aldığı 3-1'lik galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu. İlk haftadan alınan sonuç ve oynanan oyun camiayı memnun etti.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, kadrosuna Adem Büyük, Alpay Koldaş, Haydar Yılmaz, Enes Nalbantoğlu ve Yasin Ozan başta olmak üzere birçok önemli takviye gerçekleştirdi. Kaf-Kaf, ligin ilk haftasında Giresun temsilcisi Eynesil'i deplasmanda 3-1 geçerek liderlik koltuğuna otururken, oyuncuların sahada gösterdiği performans ve yeni transferlerin şimdiden skora katkı vermesi camiayı memnun eden bir diğer olay oldu. Öte yandan Karşıyaka'nın bir golünü rakibi kendi kalesine atarken, diğer goller ise yeni transferler Yasin Ozan ve Enes Nalbantoğlu'ndan geldi.

Karşıyaka'da Berk Yıldız sesleri

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için kadrosunu güçlendiren Karşıyaka'da Berk Yıldız sesleri yükselmeye başladı. İzmir ekibi daha önce Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu, Alpay Koldaş, Barış Sağır, Adem Büyük, Ömer Alper Tatlısu ve Berat Kalkan gibi önemli isimleri kadrosuna katarken, Berk Yıldız için de girişimlere başladığı öğrenildi. Futbola 2007 yılında Karşıyaka'da başlayıp 2008'de Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki Berk, Elazığspor, Adana Demirspor, Boluspor ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde forma giydi. Bu sezon da Boluspor'da top koşturan kanat oyuncusu 4 maça çıkarken, skora katkı yapamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)