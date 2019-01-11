Karşıyaka'da sanat sokaklara taştı

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından bir ressam ve üç saha görevlisinden oluşturulan "Kent estetiği ekibi', kentin belirli noktalarında görüntü kirliliğini azaltmak ve sanatı sokağa taşımak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana 42 trafo, 10 duvar ve 4 farklı zemini renklendiren ekip, vatandaşın talepleri doğrultusunda tespit edilen yerleri sanat ile canlandırıyor.

Kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak, sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, oluşturduğu "Kent Estetiği ekibi" ile yaşam alanlarını renklendiriyor. İlçe genelindeki 42 elektrik trafosunu, 10 farklı duvarı ve 4 farklı zemini renklendiren ekip, vatandaşın öneri ve talepleri doğrultusunda tespit edilen noktaları modern görünüme kavuşturdu. Projenin 2015 yılından beri devam ettiğini dile getiren ekipteki ressam Sercan Yener, "Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Graffiti sanatından, doğa resimlerine kadar yapılan tüm işler dikkat çekiyor. Vatandaşlarımızın da bu yapılan çalışmaları koruyarak sahip çıkacağına inanıyoruz" dedi.

VATANDAŞLARIN TALEP VE BEĞENİLERİ DOĞRULTUSUNDA

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun Sercan Yener, "Eskişehir'de okurken de bazı projeler yaptım. Oradan edindiğim tecrübelerle memleketim İzmir'e döndüm. Karşıyaka Belediyesi ile böyle bir anlaşma yaptık. Bu proje 2015 yılında Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından başlatıldı. Karşıyaka'nın birçok bölgesinde vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaları hayata geçirdik. 12 tanesi hediye paketi tasarımı olmak üzere 42 trafo, 10 iç ve dış duvar ve 4 zemini renklendirdik. Bu projenin amacı hem vatandaşı sanatla bütünleştirmek hem de kentin çeşitli bölgelerindeki kötü görünümlü yerleri renklendirerek sanatla buluşturmak" diye konuştu.

ALANINDA UZMAN EKİPLERCE YAPILIYOR

Sanatın sokakta olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özcan Pamuk, "2015 yılında Başkanımızın yaptığı toplantının neticesinde bir ekip kurulmasına karar verildi. Bu ekibin şehirde görsel kirlilik yaratan trafo ve duvarları sanat eserine dönüştürmesi fikri ortaya çıktı. İzmirliler, özellikle Karşıyaka çarşı bölgesinde bulunan resimlere yoğun ilgi gösteriyor, çünkü bu bölge vatandaşın genellikle kullandığı bir bölge. Karşıyaka hatırası edinmek isteyenler burada bulunan trafoların önünde resim çektiriyor. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Konusunda uzman ressamımız tasarımı planlayarak ekiplere ulaştırıyor. Tamamen profesyonel bir çalışma. Saha ekiplerimiz de gerekli eğitimleri alarak işlerinde uzmanlaştılar. Bu işi yapabilmek için sadece fırça tutmak yetmiyor, ustalarımız belirli bir oryantasyon sürecinden geçerek hangi işi nasıl boyayacaklarını öğrendiler" dedi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLER KUYRUK OLUYOR

Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında çiçekçilik yapan Nilüfer Hazar da yapılan çalışmaları beğendiklerini belirterek, "Görsel anlamda çok güzel bir çalışma oldu. Biz bu bölgede çiçekçilik yapıyoruz. Bazı çalışmalar çok yakınımızda olduğu için insanların tepkilerini gözlemleyebiliyoruz. Fotoğraf çektirmek isteyenler genellikle uzun kuyruklar oluşturuyor. Birçok bölgede böyle çalışmaların yapılmasını ümit ediyoruz. Belediyemize bu çalışmasından dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Karşıyakalılardan Mehmet Atar da "Başkanımız kendine özgü bir insan ve Karşıyaka'mıza güzel şeyler katıyor. Çalışmalar çok başarılı olmuş ve daha da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ben Karşıyakalıyım. Bu çalışmalar hem bu bölgenin insanının hem de dışarıdan gelen kişilerin dikkatini çekiyor" diye konuştu.

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DHA