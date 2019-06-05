Karşıyaka'da Şensan yol ayrımında

TFF 3'üncü Lig'de müthiş bir çıkışla Play-Off oynadığı sezonun ardından yeni sezon öncesi iç transferi bekleyen Karşıyaka'da yönetimde futbol şubesiyle bire bir ilgilenen isim olan Başkan Vekili Gökhan Şensan yol ayrımına geldi.

Geçen sezon futbolcu, teknik heyet ve personel maaşları, primler, deplasman masrafları ve tesis faturalarını karşılayan Gökhan Şensan, sürekli yaptıkları destek çağrılarına hiç yanıt alamadıklarını belirterek, "Göreve geldikten sonra geçen 18 ayda 6 eski yabancı futbolcunun alacağından FIFA'dan gelecek 30 puan silme ve küme düşürme cezalarının önüne geçtik. Borç batağıyla amatöre yuvarlanmak üzere olan takımı Play-Off'a taşıdık. Geçmiş yıllardaki gibi federasyona başvuran, antrenman boykotu yapan futbolcular hiç olmadı. Primler hiç aksamadı" dedi.

Futbol altyapısını ve tesisleri ayağa kaldırdıklarını belirten Şensan, "Futbolda altyapı patentli kadroyla Play-Off oynarken altyapı takımlarımız da 1 yıl içinde gruplarında zirveye oynayıp Türkiye finallerine gider hale geldi. Tesisleri, balçık tarlası olarak devraldığımız antrenman sahasını eskisinden iyi hale getirdik. Tesiste elektrikler, sular hiç kesilmedi. Voleybol salonunu tamamladık. Kulübün vergi, SGK ödemeleri aksamadı. Büyükşehir Belediyesi'nin tesis yardımıyla tesiste inşaata başladık. Ancak futbol takımı özelinde hiçbir destek bulamadık. Tüm yük sadece futbol şubesinin omuzlarına kaldı. Aylardır kulübün lokomotif branşı futbol için vaatten başka birşey duymadım. Karar aşamasındayım. Yeni sezonda da böyle devam edecekse, somut destek yoksa ben de yokum" diye konuştu.

TOROS VE OYUNCULAR BEKLEMEDE

Karşıyaka'da Başkan Vekili Gökhan Şensan, sözleşmesi biten teknik direktör Mesut Toros ve takımın banko isimleri Mustafa Aşan, Hakan Kuş ile Arif Cılak'la söz kesti. Teklifi prensipte kabul eden Toros ve futbolcular, sözleşme imzalamak için Gökhan Şensan'ın göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararını bekliyor. Yeşil-kırmızılıları geçen sezon düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off oynatan Toros'un yanı sıra Mustafa Aşan ve Hakan'ın isimleri üst liglerden birçok kulüple anılıyor.

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DHA