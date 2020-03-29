Karşıyaka'da tarih belirsiz

Dünyaya kabus yaşatan koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada futbolculara evlerinden çalışmaları için özel program çıkaran TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın antrenmanlara ne zaman yeniden başlayacağı belirlenmedi. Liglerin tatil edilmesinin ardından İstanbul'a ailesinin yanına giderek gelişmeleri bekleyen teknik direktör Sonar Tolungüç, "Ailecek bireysel karantinaya uyup sokağa çıkmıyoruz. Takımla sürekli temas halindeyiz. Bireysel antrenmanları aksatmadan sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.

"ANTRENMANLAR BAŞLASA BİLE YENİDEN FORMA GİYMEK ZAMAN ALIR"

Antrenmanların başlayacağı tarihi belirlemenin güç olduğunu söyleyen Tolungüç, "Federasyon'dan yetkililerle de temas halindeyim. Onlar da ilk kez karşılaşılan durumda belirsizlik yaşıyor. UEFA'da da aynı durum var. Bu şartlarda toplu antrenman yapmak mümkün değil. Tarih belirleyemeyiz. Şehirler arası seyahat yasak olduğundan takımı toplamak istesek özel izin almalıyız. Bireysel çalışmak takım antrenmanı gibi olmuyor. Şu anda tüm takımların yüzde 30 performans kaybı vardır. Bu yüzde 50'ye çıkarsa antrenmanlar başlasa bile yeniden forma girmek zaman alır. Gelişmeleri bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA