Karşıyaka'dan müthiş üçlük

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka'nın genç kadrosu, lider Kırşehir Belediyespor'dan sonra zirve takipçisi Altındağ Belediyespor'u da deplasmanda 10 kişiyle yenerek, gözünü üst sıralara çevirdi. Ligde sezonun ilk yarısında hem Kırşehir'e hem de Altındağ'a yenilerek düşme hattında son sıraya gerileyen yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde ikinci yarıda rakiplerinden hesap kesti. Ankara'da güçlü rakibi karşısında takımın en tecrübeli ismi kaptan Mustafa Aşan'ın henüz 57. dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının büyük bir kısmını 10 kişiyle oynayan Kaf-Kaf, Mustafa Değirmenci'nin 83. dakikadaki golüyle altın değerinde 3 puan kazandı.

Bu sezon başında köprücük kemiği kırılıp uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki Mustafa, futbol kariyerindeki ilk golünü atarken takımına çok anlamlı bir galibiyeti getirdi. Başkent deplasmanında önce Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden, ardından kritik galibiyetle camiayı gururlandıran Karşıyaka, deplasmandan şen döndü. Son 5 maçtan 3'ünü kazanıp 1 beraberlik, 1 yenilgi alan 33 puanlı Kaf-Kaf, çarşamba günü hafta içi mesaisinde 41 puanla üçüncü sıraya yükselen Kızılcabölükspor'u da taraftarı önünde yendiği takdirde Play-Off yarışına ortak olacak. Karşıyaka, Kızılcabölük'ü de mağlup ederse bu sezon ilk kez 3'te 3 yapacak.

DHA