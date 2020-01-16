Karşıyaka'dan tesis hamlesi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli oyunculardan kurulu kadroyla ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde hazırlanan altyapı tesisi projesi için başkent Ankara'dan müjdeli haberlerle döndü. İZVAK ve Kaf-Kaf'ın Mavişehir'deki yaklaşık 100 dönümlük açık spor alanı imarlı arazinin altyapı tesisi yapılmak üzere yeşil-kırmızılı kulübe tahsisi için müracaatını yaptıklarını projeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeşil ışık yaktı. Başkan Turgay Büyükkarcı, Genel Sekreter Mehmet Yaya ve İZVAK Başkanı Ali Erten, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için gittikleri Başkent'teki temaslarında projeyi dün Spor Bakanı Kasapoğlu'na sundu. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'da düzenlediği çalıştayda Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini belirten Büyükkarcı, inşaatı beklemede olan Karşıyaka Stadı'nın yanı sıra spor salonu ve altyapı tesisleri projelerini görüştüklerini açıkladı. Büyükkarcı, ilk etapta Mavişehir'deki spor alanı imarlı 99 bin 520 metrekarelik dev spor alanı arazisinin kulübe tahsisi konusunda destek ve olumlu geri dönüş aldıklarını belirtti. Futbol, basketbol ve voleybol altyapı tesisi olarak kullanılması planlanan arazi için, "Karşıyaka için yüzyılın fırsatı" diyen Büyükkarcı, "Gelinen nokta, güçlü bir altyapı ile desteklemeden sürdürülebilir başarı elde etme imkanının olmadığını gösterdi. Bu proje, Karşıyaka Spor Kulübü tarihinin kilometre taşlarından biri olacak. Büyük bir eksiğimiz giderilmiş olacak. Bugüne kadar çok değerli sporcular yetiştirdik. Ama artık stat ve salonla birlikte çağa uygun ve gelişme potansiyeli olan yeni altyapı tesislerine şiddetle ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı, "Gelecekte daha güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir Karşıyaka istiyorsak güçlü bir altyapıyı mutlaka başarmalıyız" dedi. Büyükkarcı, "Bu arazinin kulübümüze tahsisi ile 107 yaşındaki kulübümüzün bugüne kadarki en büyük altyapı yatırımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu arazinin tahsisi, kulübümüz için yüz yılın fırsatıdır. Bu işi mutlaka başaracağız. İZVAK ile birlikte projeyi hazırladık ve bakanlığımıza resmi müracaatımızı yaptık. Sayın Spor Bakanımız Kasapoğlu ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ'ın yanı sıra diğer siyasi temsilcilerimizin de desteğini aldık. Konumuzla yakından ilgilenen ve derhal gerekli talimatları veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bize heyecanla destek veren Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ'a, milletvekillerimize, AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli'ye ve tüm siyasi temsilcilerimize, projenin ve fikrin geliştirilmesine emek veren İZVAK yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

ERTEN: SÜRECİ BİRLİKTE TAKİP EDECEĞİZ

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Erten de başta Bakan Kasapoğlu ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ olmak üzere destek veren ve yardımcı olan herkese İzmir kenti ve İzmir futbolu adına teşekkürlerini sundu. Erten, "İZVAK'ın temel misyonu; merkezi ve yerel yönetimlerle kulüplerimizi bir araya getirmek, iş birliği yapmak ve bu iş birliğini geliştirerek sürdürülebilir bir model ortaya çıkarmak. Mavişehir'de bulunan 99 bin 520 metrekarelik açık spor alanı imarlı arazinin, imarına uygun olarak altyapı tesisleri amaçlı kullanılmak üzere Karşıyaka Spor Kulübümüze tahsisi için bir imkan yaratıldı. Bu doğrultuda İZVAK olarak Karşıyaka ile birlikte çalışarak bir proje geliştirdik. Projemizi Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sunduk ve bakanlığımız nezdinde resmi müracaatı gerçekleştirdik. Süreci kulübümüzle birlikte takip edeceğiz ve ilerleteceğiz" dedi.

9 YIL ÖNCE STAT İÇİN GÜNDEME GELDİ

Karşıyaka, altyapı tesisi için İZVAK'la girişim yaptığı Mavişehir'deki yaklaşık 100 dönümlük araziye daha önce de stat projesi çizdirdi. Kaf-Kaf, Ekim 2011'de Eski Diyarbakırspor Başkanı Ali İhsan Kaya'ya ait olan arazinin 60 dönümlük bölümüne geri kalan kısmının imara açılması şartıyla 25 bin kişi kapasiteli stat yapma projesi geliştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, arazinin imar planlarında yol, yeşil alan, spor tesisi, resmi tesis, otopark, sosyal, kültürel ihtiyaçlar için kamuya ayrılan alan niteliğinde olduğu, konut inşaatı yapılamayacağı gerekçesiyle projeye onay vermedi. Kaya'nın 2007'de Toplu Konut İdaresi'nden aldığı araziyi imar planı değişmeyince 2 ay önce Milli Emlak'a devrettiği öğrenildi. İZVAK, bunun üzerine Karşıyaka'yla birlikte alana altyapı tesisi projesi hazırlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA