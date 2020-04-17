Karşıyakalı Mustafa'nın güvercin terapisi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Mustafa Değirmenci, koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada zamanını güvercinleriyle geçirerek stres atıyor. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde büyük bir kafes yaptıran Mustafa, 10 yıldır yaptığı güvercin beslemenin futboldan sonraki tutkusu haline geldiğini söyledi.

Tesiste 60'a yakın güvercini beslediğini ve onlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten genç oyuncu, "Lig zamanı yorgunluğumu güvercinlerimin yanında atıyordum. Takımdaki diğer arkadaşlarım da benim sayemde güvercinlerle ilgilenmeye başladı. Hepimiz onların yanında huzur buluyor ve güzel zaman geçiyoruz" diye konuştu.

Takım arkadaşları Mustafa Aşan, Onur Kıntaş ve Harun Atalay'ın da kendisinden etkilenerek güvercinlerle ilgilenmeye başladığını ifade eden Mustafa, "Koronavirüs günleri oldukça stresli ve tek düze geçiyor. Güvercinlerimin yanına gelip hem onları besliyorum hem de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Onlar benim için tam bir terapi oluyor. Tesis dışında evimde de bir arkadaşımla baktığımız 300 tane daha güvercinim var. Hayvan sevgisi tarifi olmayan bir duygu. Takımdaki arkadaşlarımın birçoğunun köpeği ve kedisi var. Benim tutkum ise güvercinler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA