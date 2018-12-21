Karşıyakalı yüzücülerden 8 madalya

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim projesinin finalinden 8 madalya ile döndü.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal Gelişim projesinin finalinde büyük başarı sağladı. Dört gün süren organizasyon, bin 200'e yakın sporcu ve 192 kulübün katılımıyla Trabzon'da yapıldı. Karşıyaka Belediyesporlu sporcular, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlar sonunda 5 altın ve 3 gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, madalyalarla gururlandıklarını ifade ederek, "Önce İzmir, ardından da Ege Bölgesi'nde yapılan elemeleri geçip Türkiye finaline katılan sporcularımız, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kendi yaş grupları içerisinde ülkemizin en iyi sporcuları arasında yer alan ve madalyalarla başarılarını tescilleyen çocuklarımızı kutluyor, antrenörlerine emekleri için teşekkür ediyorum. Sporcularımızın gelecekte uluslararası çapta da önemli şampiyonluklar kazanacağına, adımızı dünyaya duyuracaklarına inanıyorum. Bizler de daima destekçileri olacağız" dedi.

Kaynak: İHA