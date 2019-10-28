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Karşıyaka'nın deplasman golcüsü Harun

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ağrı 1970 Spor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Harun, bu sezon ikinci kez attığı golle takımını dış sahada puan kazandırdı.

Karşıyaka'nın deplasman golcüsü Harun

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ağrı 1970 Spor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Harun, bu sezon ikinci kez attığı golle takımını dış sahada puan kazandırdı.

Sezonun ilk haftasında İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor ağlarını 90+4'üncü dakikasında sarsarak Kaf-Kaf'a 1 puan getiren 23 yaşındaki futbolcu, Ağrı deplasmanında da takımı yenik durumdayken 38'inci dakikada sahneye çıktı. Harun, attığı 2 golle bu sezon toplam 7 kez ağları sarsan yeşil-kırmızılılarda Doğukan'la birlikte en skorer isim olmayı başardı.

Genç futbolcu, geçen sezon Osmaniyespor karşısında bulduğu tek golle Karşıyaka'ya galibiyet getirmişti. Harun, Soner Tolungüç'ün teknik direktörlük görevini devralmasıyla son 4 maçta ilk 11'in değişilmezi oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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