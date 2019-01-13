’Karşıyaka’nın Efsaneleri’ can suyu oldu

Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan Karşıyaka'nın Efsaneleri ve Erol Baş Spor Tesisleri, amatör futbola can suyu oldu. Gelişim Ligi ve amatör takım maçlarının yanı sıra kurslara, turnuvalara ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan tesislerden bugüne kadar 24 bin kişi yararlandı.

Latife Hanım Mahallesinde inşa edilen Karşıyaka'nın Efsaneleri ve Erol Baş Spor Tesisleri bünyesinde 2 bin kişilik futbol sahası, antrenman sahası ve açık okçuluk alanı yer alıyor. Ekim 2017'de törenle kapılarını açan tesislerde; Karşıyaka Spor Kulübü altyapı takımlarının Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligi müsabakaları ve amatör lig maçları gerçekleştiriliyor. KSK ile amatör kulüplerin altyapı oyuncuları burada antrenman yapıyor. Açılan kurslarda geleceğin yıldız futbolcuları yetiştiriliyor.

24 bin kişiye hizmet

Tesislerde, çocuk ve gençlerin yanı sıra master takımlarına da maç ve antrenman imkanı sunuluyor. Belediye tarafından turnuvalar düzenleniyor. Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Takımı da açık okçuluk alanında çalışmalar yapıyor. Tüm bu organizasyon ve etkinliklerle her yaştan yaklaşık 24 bin kişiye hizmet veren tesislere 0232 3637775 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Spor kenti Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Spor Kenti Karşıyakamıza çok yakışan bir yatırım daha kazandırdık ve başta çocuklarımız olmak üzere, her yaştan sporseverlerin hizmetine sunduk. Tesislerimizin kısa zamanda gördüğü ilgi ve beğeniden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizi biz yapan "efsanelerin" yolundan gitmeye devam edeceğiz ve bu tesislerde Karşıyakamızın yeni yıldızlarını yetiştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA