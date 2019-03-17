Karşıyaka'nın gururlu yürüyüşü

SON 3 yılda 2 kez küme düşerek tarihi borç yüküyle amatör kümenin kıyısına gelen Karşıyaka, "Yine küme düşer" denilirken altyapısından gençlerle küllerinden doğdu. Sezon başında 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattında son sıraya kadar gerileyip taraftarı korkutan Kaf-Kaf'ın 20'li yaşların başındaki gençleri, teknik direktör Mesut Toros'un gelişiyle şaha kalktı. Önceki yıllarda mali krizlerle anılan ekipte futbol A takım ve altyapıyla bire bir ilgilenen Başkan Vekili Gökhan Şensan ile ekibinin oyuncuların sürekli yanında olup mali yükümlülüklerini aksatmaması, yeşil-kırmızılılardaki kolej havasını pekiştirdi. Zirvedeki Kırşehir Belediye, Altındağ Belediye ve Kızılcabölükspor'u yendikten sonra Osmaniyespor deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka, evinde Ofspor'u da 1-0 yenerek Play-Off ateşini yaktı.

Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2011-12 sezonundan 7 yıl sonra ilk kez 5 maç üst üste gol yemeyen Kaf-Kaf, taraftarını sevince boğdu. Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Yıllar sonra ilk kez 5 hafta gol yemeden 13 puan topladık. Küme düşeceğimiz yorumları yapılırken biz kendi evlatlarımıza hep inandık. Ofspor maçında ilk 11'de oynayan 19 yaşındaki Burak, 20 yaşındaki İlyas, 21 yaşındaki Erdoğan, sonradan oyuna giren 19 yaşındaki Görkem ve Cihan, sakatlığı bulunan 19 yaşındaki Özgür, cezalı 20 yaşındaki Doğukan gibi isimleri kimse tanımazken sahaya sürüp güvendik. Altyapıya kazandırdığımız A takım seviyesinde oyuncularımız da vitrine çıkacak. Bu takımın önü açık ama kötü günde yanımızda olmayanlar iyi günde sahneye çıkmasın. Gerçekten yanımızda olsunlar" dedi.

TEKNİK DOKUNUŞ

KARŞIYAKA futbol ve basketbolda 2 teknik adamın dokunuşuyla Play-Off yarışına ortak oldu. TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 7 haftada 5 puanla son sırada yer alan takımın dümenine geçen Teknik Direktör Mesut Toros, 20 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Kaf-Kaf'ın genç kadrosu Toros yönetiminde iç sahadaki 10 maçta hiç yenilmezken taraftarı önündeki son 3 maçı kazandı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde istikrarsız bir grafik ortaya koyan Pınar Karşıyaka, Alman Antrenör Dirk Bauermann'ın gelişiyle üzerindeki ölü toprağını attı. Bauermann yönetiminde iç sahada Galatasaray'dan sonra Banvit'i de 80-74 mağlup etmeyi başaran Karşıyaka, Play-Off yarışından kopmadı. Ligde Alman çalıştırıcıyla 3 haftada 2 galibiyet alan Kaf-Kaf, Avrupa'da ise Bauermann'la FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale çıktı.

METİN'DEN ALTIN KAFA

KARŞIYAKA'da takımın değişilmez isimlerinden stoper Metin Peker, bu sezon attığı ilk golle takımına 3 puanı getirdi. Son olarak 4 Kasım 2017'de Şanlıurfaspor ağlarını sarsan Metin, Ofspor maçında 32 dakikada sahneye çıktı. Futbolcularını alkışlayan Teknik Direktör Mesut Toros, "Görev geldiğimizde 5 puanla ligin son sırasında aldığımız takımı zirve yarışına ortak ettik. Çok özverili ve dürüst bir yönetim kurulumuz var. Taraftarımız semtinin evlatlarına güvendi ve desteklerini hiç eksik etmediler. Geldiğimiz günden beri oyuncularıma onlardan neler istediğimi anlattım. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Ne kadar değerli olduklarını ve ne kadar çok büyük bir kulüpte bulunduklarını kafalarına adeta yazdık. Kim oynarsa oynasın farketmediği sistem takımı olduk. Tek amacımız bu armayı layık olduğu yerlere getirmek" dedi.

DHA