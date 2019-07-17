Karşıyaka'nın stat için gözü davada

İZMİR'de 20 yıldır yeni stadının yapılmasını bekleyen Karşıyaka'nın gözü, eski İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisine ihale edilip inşaatı yılan hikayesine dönen projede. Karşıyaka, Ocak 2014 ve Haziran 2017'de yapılan iki ihalesi de iptal edilen projede çevre sakinlerinin açtığı son davanın sonuçlanmasını bekliyor. Daha önce de davalarla iptal edilen Yalı'daki stat projesinde çevre sakinlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın stadyum ve sosyal tesis alanıyla ilgili 2017 yılında yaptığı nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin iptali hakkında açtığı davada yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yanı sıra İzmir Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) Başkanı Ali Erten'in de müdahil olduğu 25 Nisan'da görülen davada, davacıların stadyumla ilgili imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması talebini kabul etmedi. İZVAK'ın katkılarıyla 8 İzmir kulübü de davaya Karşıyaka'nın tarafında yer alan beyan gönderdi. Davanın önümüzdeki aylarda sonuçlanması bekleniyor. Eski stat ve tesisler yıkılıp altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra 3 yıldır atıl kalan araziyle ilgili yeni ihalenin ise 2020 yılı içinde yapılması öngörülüyor.

Stadın daha önce iptal edilen ilk ihale sonrası 2015 yılında yapılan zemin altı kazıklama inşaatıyla ilgili Aralık 2018'de İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmıştı. İzmir'de yeni stat projesini ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen daha sonra projelenen Göztepe Stadı ve Alsancak Stadı yükselirken seyretmek zorunda kalan Karşıyaka'da taraftarlar, yasal prosedür ve engellerin aşılıp yeniden ihale düzenlenmesini istiyor. Yeni ihale sonrası ruhsat alınınca inşaat yeniden başlayacak. Otopark sorunu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'yle anlaşılarak çözülecek projeye Karşıyaka Belediyesi de destek veriyor.

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DHA