Karşıyaka'nın Tumas belası

AĞIR borç yüküyle futbol, basketbol, voleybol, yelken, tenis gibi birçok branşta ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'da Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 5 yıl önce yeşil-kırmızılı formayı giyen Marina Tumas'ın alacağı halen baş ağrıtıyor. 2014-15 sezonunda Vural Budak'ın şube başkanlığında filede iddialı bir kadro kuran Karşıyaka'nın sözleşme imzaladığı 2 yabancıdan 80 bin Dolar yıllık ücret karşılığı anlaşılan Tumas, kalan 33 bin Dolar alacağı nedeniyle kulübe icra gönderdi. İstanbul 13'üncü İcra Müdürlüğü, ilamsız icra takibinde kulüpten oyuncuya 33 bin Dolar alacak ve 6 bin 600 Dolar faizin masraflarla birlikte 7 gün içinde ödenmesini istedi. Müdürlük, ödeme yapılmaz veya itiraz hakkı kullanılmazsa kulübe cebri icra uygulanacağını duyurdu. Tumas ve o yıl yine 70 bin Dolar ücretle anlaşılan Alssya Safronova'nın 46 bin TL'ye özel koleje yazdırılan 2 çocuğunun ödenmeyen eğitim bedelleriyle de ilgili yıllarca başı ağrıyan Karşıyaka'da yönetim sorunu geçen sezon okulla anlaşıp çözmüştü.

KARŞIYAKA POTADAN ÇIKMAYACAK

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Erbaaspor'u 3-0 yenerek maç eksiğine rağmen adını tekrar Play-Off hattına yazdıran Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ilk 5 sıra içinde kalmak istediklerini söyledi. Erbaa karşısında skorun daha farklı olabileceğini belirten Tolungüç, "Ligde her takım birbirini yenebiliyor. Biz her maça yine kazanmak için çıkacağız. Sezon sonuna kadar hedeflediğimiz Play-Off potasının içinde kalmak istiyoruz. Bu hafta devre arasında kadrosunu takviye eden Alemdağspor'la zorlu bir maç oynayacağız" dedi.

Ara transfer döneminde alacaklı bazı isimler muvafakatname vermeye yanaşmadığı için transfer yasağını kaldıramayan Karşıyaka'da Tolungüç, "Kadroyu altyapıdan genişlettik. Orada belirlediğimiz oyuncular aylardır bizimle çalışıyor. Her oyuncu şans bulabilecek duruma geldi. Transfer yapamasak da takım içindeki rekabeti yükselttik" diye konuştu.

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Kaynak: DHA