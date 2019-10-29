Karşıyaka'ya yeni şube yönetimi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 9 maçta topladığı 12 puanla Play-Off hattını yakalamaya çalışan Karşıyaka'da yeni futbol şube yönetimi belli oldu. Haziran ayından bu yana şube yönetimi olmayan yeşil-kırmızılılarda geçen ay ana yönetim dışından futbol şube sorumluluğuna getirilen İbrahim Palaoğlu başkanlığında oluşturulan ekip, Başkan Turgay Büyükkarcı, Genel Sekreter Mehmet Yaya ve Sportif Direktör Atilla Güneş'in katıldığı toplantıyla göreve başladı. Kaf-Kaf'ın yeni futbol şube yönetimi Ali Sarıçınar, Ali Yüceışık, Ayşe Menteş, Can Yaya, Deniz Yaşartürk, Elif Oktay, Emrah Altınbaş, Fatih Bilgilier, Kemal Ergurz, Melih Oktay, Mete Tanak, Murat Polat, Nusret Öztekin, Onur Günay, Özer Uğur, Serhat Akkaya ve Suat Metiner isimlerinden oluşuyor.

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Kaynak: DHA