Karslı atlet Avrupa 3. oldu

Karslı kadın atlet, İsveç Boras'ta yapılan 25. Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası'nda bin 500 metrede Avrupa 3. oldu.

Romanya Cluj şehrinde 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda bin 500 metre de balkan şampiyonu olan Tuğba Toptaş, bu seferde İsveç Boras'ta yapılan 25. Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası'nda bin 500 metrede Avrupa 3. olarak Türkiye'ye döndü.

Karslı atletin başarısı kentte de sevinçle karşılandı. İsveç'ten Türkiye'ye dönen başarılı atlet, yarın Kars'a gelecek, başarılı atlet havaalanında sevenleri tarafından karşılanacak.

Kaynak: İHA