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Karslı atlet Türkiye 2’incisi oldu

Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atlet 3 bin metrede Türkiye 2'incisi oldu.

Karslı atlet Türkiye 2’incisi oldu

Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda Karslı atlet 3 bin metrede Türkiye 2'incisi oldu.

Antrenör Bülent Orhangazi tarafından şampiyonaya hazırlanan Hakan Çoban, Kars'ı temsilen katıldığı yarışmada 3 bin metrede rakiplerini geçerek Türkiye 2'inciliği kazandı.

Çoban, 16 Şubat 2019 tarihinde yapılacak Balkan Salon Şampiyonası'nda Kars'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: İHA

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