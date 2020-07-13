Karslı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, düzenlenen törenle görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı görevine başladı. Karslı'nın göreve başlaması münasebetiyle Başkanlıkta bir tören düzenlendi. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karslı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının birçok alanda millete hizmet verdiğini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlıkta görev yapmanın önemine değinerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece 81 ilimiz 922 ilçemiz değil, artık yurt dışında da yüzün üzerinde ülkede teşkilatlanmış, din-i mübin-i İslam'a hizmet noktasında büyük bir gayretin içerisinde olan kurumdur" dedi.

Karslı'nın uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yaptığını belirten Başkan Erbaş, "Allah hayırlı eylesin, Cenab-ı Hak utandırmasın" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ise, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı gibi önemli bir göreve uygun görmelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, "Sorumluluğumuz oldukça ağır. Rabbim bizlere kuvvet, kudret ve kolaylıklar ihsan eylesin" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş'in dua ettiği törene, Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Prof. Dr. Huriye Martı, Dr. Burhan İşliyen ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri de katıldı.

Kaynak: İHA