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  3. Kars'ta 13 koyun telef oldu! "Sürücüler çok süratli"

Kars'ta 13 koyun telef oldu! "Sürücüler çok süratli"

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 13 koyun telef oldu. Hayvanların yola savrulması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta 13 koyun telef oldu! "Sürücüler çok süratli"

N.K. idaresindeki otomobil, Karakuş köyü Bayam mezrası yakınlarında yola aniden çıkan koyunlara çarptı.

Kazada Cesim Doğan'a ait 13 koyun öldü. Hayvanların yola savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin ve hayvan sahiplerinin koyunları kaldırmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan N.K, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürü sahibi Cesim Doğan, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "Burası köy yolu, sürücüler çok süratli araba kullanıyor. Allah göstermesin ya öğrenciler olsa. Yetkililerden buna bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Kars'ta 13 koyun telef oldu! Sürücüler çok süratli

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