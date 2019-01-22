Kars’ta 2019 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kars'ta 2019 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ile Kurum ve Daire amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Türker Öksüz, göreve yeni başladığı için Kars'ı tanıma safhasında olduğunu söyledi.

Vali Türker Öksüz, "Toplantıda 2018 yılının genel bir değerlendirmesini yapacağız. 2019 yılı programı belli olmamasına rağmen bazı öngörüleri, teklifleri, önemli hususları değerlendirme şansımız olur diye düşünüyorum. Kurumlarımız hem genel yatırımlar hakkında hem çok kısa tanıtıcı özet yapmaları hem de toplantının amacı olan koordinasyonu sağlanmak, bir sorun var mı? Ya da bunların önünde bir engel var mı? Koordinasyonu gerektiren bir husus var mı? Bunları görüşelim" dedi.

Öksüz, "Biliyorsunuz bu şehir, çok önemli bir şehir, tarihi bir şehir, turizmde kazandığı ivme ile son günlerde hızla gelişen ve ülkemizin gündeminde de yer alan bir şehir, bu şehrin sahip olduğu değerlerin farkında olmamız lazım. Farkında olursak yatırımlarımızı ona göre yönlendirme şansına sahip oluruz diye düşünüyorum. Hızla ivme kazanan hem bu turizm potansiyeli değerlendirmek ve bu konuda her hangi bir aksaklığa meydan vermemek bütün kurumlarımız hassasiyet içerisinde olmalıdır" diye konuştu.

Vali Türker Öksüz'ün konuşmasının ardından sırasıyla Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile yatırımcı kurum ve daire amirleri 2019 yılı yatırım programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: İHA