Kars'ta 3 köy ve 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
KARS (AA) - Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Dağpınar...
KARS (AA) - Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."
Kaynak: AA
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