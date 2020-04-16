Kars’ta 7 hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Kars'ta son 2 ay içerisinde meydana gelen 7 hırsızlık olayının zanlarını yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Yenişehir, Alparslan, Yeni, Örnek ve Halitpaşa Mahallelerinde son 2 ay içerisinde 7 ayrı hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının zanlılarının kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren H.K. (18) T.A. (19) ve E.Ö. (18) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında suç eşyası malzemeleri F.P. (33) sattıkları ortaya çıktı. Polis yaptığı operasyonla suç eşyalarını satın alan neticesinde F.P.'in iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada çok sayıda su saati ve musluk bataryası ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Suç eşyasını satın alan F.P. hakkında yasal işlem yapılırken, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk şüpheli 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA